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МИД Индии выразил обеспокоенность столкновениями на границе Израиля

Политика

Индийский дипломат выразил сожаление в связи с гибелью 50 палестинцев

Нью-Дели, 17 мая 2018, 08:55 — REGNUM  Обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями на границе Израиля и сектора Газа выразил 17 мая представитель министерства иностранных дел Индии.

«Индия глубоко обеспокоена продолжающейся напряженностью на границе сектора Газа с Израилем, где 14 мая погибли свыше 50 палестинцев», — сказал журналистам представитель индийского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в конфликтной ситуации стороны должны избегать эскалации и стремиться перевести ее в русло мирного процесса.

Напомним, протесты палестинцев начались после объявления Соединенными Штатами о переносе посольства в Иерусалим, восточную часть которого в Палестине считают своей столицей. Массовые столкновения произошли 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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