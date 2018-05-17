МИД Индии выразил обеспокоенность столкновениями на границе Израиля

Нью-Дели, , 08:55 — REGNUM Обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями на границе Израиля и сектора Газа выразил 17 мая представитель министерства иностранных дел Индии.

«Индия глубоко обеспокоена продолжающейся напряженностью на границе сектора Газа с Израилем, где 14 мая погибли свыше 50 палестинцев», — сказал журналистам представитель индийского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в конфликтной ситуации стороны должны избегать эскалации и стремиться перевести ее в русло мирного процесса.

Напомним, протесты палестинцев начались после объявления Соединенными Штатами о переносе посольства в Иерусалим, восточную часть которого в Палестине считают своей столицей. Массовые столкновения произошли 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме.

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