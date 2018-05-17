«Нарушение суверенитета»: Канада против Крымского моста

Оттава, , 08:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Канады осудило открытие автодорожной части Крымского моста, который якобы нарушает суверенитет Украины. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Христя Фриланд.

«Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение РФ суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила Фриланд.

Напомним, открытие автодорожной части моста через Керченский пролив состоялось 15 мая. На следующий день по самому протяженному мосту в Европе было запущено движение легковых автомобилей и общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Washington Examiner призвало Киев «взорвать Крымский мост Путина», поскольку он «оскорбляет саму суть Украины как государства». Кроме того, открытие моста осудили Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз.

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