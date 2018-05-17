Координатор ОБСЕ покинул заседание в Минске из-за угроз киевских политиков

Минск, , 08:10 — REGNUM В ходе заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске 16 мая координатор ОБСЕ покинул зал из-за агрессивного поведения киевских политиков, заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, украинская сторона в ходе заседания впервые не только делала провокационные заявления, но еще и угрожала присутствующим физической расправой. В результате координатор от ОБСЕ не выдержал такого отношения и покинул заседание.

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Напомним, в Минске регулярно проходят переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, однако со стороны Украины почти никогда не поступает адекватных предложений для прекращения конфликта.

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