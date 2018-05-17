ЦИК РФ поддержал законопроект Собянина о «дачном» голосовании

Москва, , 08:09 — REGNUM В Центризбиркоме (ЦИК) России поддержали законопроект мэра Москвы Сергея Собянина о возможности проголосовать на выборах мэра столицы 9 сентября на специально созданных для этого избирательных участках за пределами города. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, данную законотворческую инициативу следует доработать, а затем проверить, «в каких масштабах» она осуществима на предстоящих выборах мэра Москвы. Памфилова подчеркнула, что инициативой столичных властей могут заинтересоваться другие регионы страны для апробирования ее на предстоящем Едином дне голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Элла Памфилова заявила, что Единый день голосования в РФ следует перенести с сентября на конец октября. Она отметила, что вопрос, решение которого может повысить явку «дачников» на выборах, пока еще не решен. Добавим, единый день голосования в РФ состоится 9 сентября 2018 года.

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