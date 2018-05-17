16 стран попросили Украину поддержать ЛГБТ-сообщество

Киев, , 07:58 — REGNUM С просьбой поддержать геев и лесбиянок к Киеву обратились послы 16 стран и Евросоюза, сообщает 17 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, послы заявили, что на Украине есть «заметный прогресс» в защите прав человека, однако работать еще есть над чем. В частности, считают послы, Киев должен стать более толерантным к ЛГБТ-сообществу, поддерживать его и всех родных и близких геев и лесбиянок.

Среди обратившихся стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

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Напомним, ранее Совет Европы (СЕ) выпустил доклад, в котором предложил Украине со школьной скамьи прививать своим гражданам любовь к ЛГБТ-сообществу. При этом в СЕ заявили, что проверят Украину по данному вопросу в 2019 году.

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