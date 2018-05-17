За призывы разбомбить Крымский мост следует возбудить дело — Клинцевич

Москва, , 07:50 — REGNUM Российский сенатор Франц Клинцевич предложил Следственному комитету подумать о возбуждении уголовного дела в отношении авторов журнала Washington Examiner, которые призвали Украину разбомбить Крымский мост. Об этом он написал в Facebook.

По мнению сенатора, статья в Washington Examiner — экстремистская и террористическая. Во всем мире, пояснил Клинцевич, подобные призывы квалифицируются как тяжкое преступление.

«Тем более что подобные призывы ложатся на благодатную почву», — написал сенатор, добавив, что отсутствие реакции США на эту статью в России расценят как потакание «экстремизму и терроризму».

Ранее в Washington Examiner вышла статья под заголовком «Украине следует взорвать путинский Крымский мост». Автор статьи Том Роган назвал мост «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства».

По его мнению, Киев должен предпринять меры по уничтожению элементов моста, например, нанести по нему авиаудары — чтобы сделать «временно непригодным к использованию».