ЕАЭС и Иран подписали соглашение о зоне свободной торговли

Астана, , 07:44 — REGNUM В столице Казахстана в ходе Астанинского экономического форума подписано временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

По его словам, документом, который будет действовать в течение трех лет, предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Также во временном соглашении предусматривается снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкому перечню товаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Астанинский экономический форум проходит ежегодно. В нем принимают участие действующие и бывшие главы государств, представители мирового экономического сообщества, бизнесмены и ученые экономисты.

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