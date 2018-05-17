Германия получила «Новичок» еще в 1990-е — СМИ

Берлин, , 07:40 — REGNUM Образец нервно-паралитического вещества «Новичок» оказался у Германии еще в начале 1990-х годов: именно тогда разведка выяснила формулу, пишет газета Zeit.

По данным издания, пробу вещества привез завербованный разведкой перебежчик. Образец был привезен в лабораторию в Швеции для анализа, однако впоследствии разведке и Вооруженным силам Германии передали только формулу вещества.

Где находится проба сейчас — неизвестно. Правительство Швеции не предоставило изданию информацию на этот счет.

Также сообщается, что Германия уведомила своих партнеров по НАТО о получении формулы нервно-паралитического вещества, и его стали производить в странах Альянса в небольших количествах.

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Напомним, по утверждению Великобритании, именно веществом «Новичок» был отравлен осужденный в России британский шпион Сергей Скрипаль. Его с дочерью нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Россия отвергает все обвинения, а Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств.

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