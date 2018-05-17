МИД Украины: мы поднимем вопрос о заключенных в РФ в Совете Европы

Киев, , 07:44 — REGNUM Украина поставит вопрос о своих заключенных в России на министерском заседании Совета Европы (СЕ) 17−18 мая в Дании, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 17 мая УНИАН.

По его словам, Киев будет призывать «остановить беспредел» России, который заключается в том, что российские правоохранители задержали украинских шпионов и террористов. Однако для Киева тема «украинских заложников» является актуальной, подчеркнул Климкин.

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Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) незаконно задержала главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. В МВД Украины позже заявили, что планируют обменять задержанного на украинских заключенных.

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