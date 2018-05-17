Украина планирует установить прилегающую зону морского пространства

Киев, , 07:42 — REGNUM Прилегающую зону морского пространства протяженностью 24 морские мили планирует установить Украина, заявила депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз, сообщает 17 мая УНИАН.

По ее словам, соответствующий законопроект был зарегистрирован в украинском парламенте. Украинские власти планируют использовать Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года для того, чтобы установить контроль над прибрежными водами. Ранее Киев уже пытался принять подобный закон в 2003 и 2007 годах, однако депутаты не поддержали проект.

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Напомним, в 2014 году в ходе референдумы Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ. Киев не принял волеизъявлению собственных граждан и назвал Россию «страной-оккупантом». С тех пор Украина ведет себя крайне агрессивно в крымских водах.

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