По опыту Крыма Россия готова помочь Лондону возвести мост через Ла-Манш

Лондон, , 07:27 — REGNUM Россия может поделиться с Великобританией опытом возведения масштабных объектов. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя заявления замглавы Форин офиса Алана Данкана по поводу открытия Крымского моста.

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«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — говорится в официальном сообщении российского внешнедипломатического ведомства.

В посольстве выразили уверенность, что запуск Крымского моста, который с протяжённостью 19 км является самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, «внесёт весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне». В дипломатическом ведомстве также высказали обеспокоенность тем, что вместо должной реакции на «бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине, официальный Лондон предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор».

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Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие Крымского моста, который соединил полуостров с материковой частью России, состоялось 15 мая. Это событие на Западе и в европейских странах восприняли с осуждением и негодованием. В частности, заместитель британского министра иностранных дел Алан Данкан назвал открытие моста «ещё одним нарушением суверенитета Украины и новым примером безответственного поведения России».

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