«Счет» за Крымский мост: в Крыму отреагировали на желание Киева

Симферополь, , 07:25 — REGNUM Крымский мост не может принести никаких убытков Украине. Об этом в эфире Sputnik сообщил член крымской Общественной палаты Денис Батурин, комментируя заявление руководителя министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Крымский мост не может принести Украине никаких убытков, — заявил Батурин. — Все убытки, которые она (Украина) несет, она наносит себе сама».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 мая украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил сотрудникам СМИ, что в Киеве подсчитывают убытки, которые якобы несет Украина из-за невозможности прохода крупнотоннажных судов под Крымским мостом.

По его словам, непрямые убытки Украины достигают «миллиардных сумм», поэтому все счета «будут России выставлены».

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