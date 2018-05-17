Канада увидела в открытии Крымского моста нарушение суверенитета Украины

Оттава, , 07:26 — REGNUM Строительство Крымского моста осудили в министерстве иностранных дел Канады. Глава внешнеполитического ведомства Христя Фриланд 17 мая сообщила, что мост, соединивший Крым и Краснодарский край, нарушает суверенитет Украины.

«Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказала министр.

Таким образом, Канада стала четвертой по счету западной страной, которая присоединилась к недовольным возгласам о «нарушении суверенитета». Ранее, напомним, с осуждением в адрес России из-за моста над Керченским проливом выступили США, Великобритания и Европейский союз.

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