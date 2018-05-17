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Трамп поручил подготовить очередной пакет санкций против России

Политика

Соответствующие меры изложены в военном бюджете США на 2018 финансовый год

Трамп поручил подготовить очередной пакет санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 17 мая 2018, 07:21 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео разработать новый пакет санкций против России за якобы нарушение положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом 17 мая сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Помпео должен работать совместно с министрами финансов, обороны, торговли и директором национальной разведки. Соответствующие меры изложены в военном бюджете США на 2018 финансовый год.

Конгресс потребовал от главы Белого дома представить «доклад с планом введения санкционных мер в отношении лиц, ответственных за невыполнение РФ положений ДРСМД», в том числе против «политических фигур правительства РФ».

Напомним, сегодня, 17 мая, Государственная дума обсудит законопроект об ответных мерах на американские санкции.

Читайте подробнее: Госдума обсудит новый вариант контрсанционных мер

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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