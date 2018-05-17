Индия делает шаг навстречу мусульманам Кашмира

Нью-Дели, , 07:13 — REGNUM Вооруженные силы Индии впервые за почти два десятилетия остановят военные операции против повстанцев в Кашмире на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает 17 мая Al Jazeera.

Этот шаг направлен на то, чтобы миролюбивые мусульмане смогли справлять праздник в спокойной обстановке. Однако Нью-Дели оставляет за собой право на ответные боевые действия, если перемирия нарушат сами повстанцы.

Напомним, территория индийского Кашмира на протяжении многих десятилетий остается точкой нестабильности, что связано с численным превосходством здесь мусульманского населения, предпочитающего ориентироваться на Пакистан.

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