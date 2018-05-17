Глава МИД КНР призвал США быть проводниками мира, а не его противниками

Париж, , 05:58 — REGNUM Все заинтересованные стороны по ядерному вопросу на Корейском полуострове должны двигаться навстречу друг другу, а не в противоположных направлениях, заявил член Госсовета КНР и глава МИД Поднебесной Ван И, передает 17 мая агентство Синьхуа.

Ван заявил репортерам, выступая в Париже, что для достижения цели денуклеаризации Корейского полуострова, вопроса, уходящего корнями глубоко в историю, необходимо избегать ситуации, когда одна сторона демонстрирует гибкость, а другая демонстрирует жёсткий подход.

«Мы должны учитывать уроки прошлого и не должны увидеть повторения этого сценария», — заявил Ван, находясь с официальной поездкой во Францию, Испанию, Португалию и Аргентину.

Глава китайского МИД подчеркнул, что нынешняя разрядка на Корейском полуострове далась нелегкой ценой, и инициатива была в этом деле взята КНДР, что должно быть общепризнано.

«Все заинтересованные стороны, особенно Соединенные Штаты должны ценить возможность для мира, которую мы сейчас наблюдаем. Мы все должны быть проводниками мира, а не противниками», — добавил Ван.

Отметим, что 13 мая Ван И провел переговоры с премьер-министром Ирана Махаммадом Джавадом Зарифом в Пекине, где также была обсуждена проблема ядерной программы. В этот раз — иранской.

Напомним также, что 27 апреля произошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи в пограничном Панмуджоме. Лидеры договорились о сближении, нормализации отношений и ликвидации систем акустической пропаганды в пограничных районах. Очередные переговоры между сторонами были назначены на 16 мая.

Однако, они так и не состоялись в связи с проведением американско-южнокрейских маневров ВВС, которые, по мнению КНДР направлены против этой страны.

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