Четверг, 17 Мая 2018 года
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Посольство России в США ждет разъяснений по скандальной статье

Политика

«Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики»

Вашингтон, 17 мая 2018, 05:58 — REGNUM  Посольство России в США назвало «разжиганием ненависти» между Россией и Украиной статью с призывами к взрыву Крымского моста, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей», — говорится в заявлении.

Посольство также отметило, что рассматривают скандальную статью из Washington Examiner как отражение истинных намерений одной из частей американской власти.

«Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики», — заявили в Посольстве.

Также сообщается, что посольство России в США ждет объяснений от издания на соответствие материала их редакционной политике.

Подводя итог, в посольстве напомнили об уголовном преследовании за призывы к терроризму в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что Следственному комитету России стоит задуматься о возбуждении уголовного дела против автора статьи.

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Читайте ранее в этом сюжете: Госдума отреагировала на скандальную публикацию Washington Examiner

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