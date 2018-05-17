На туалетную бумагу хватит: Пушков оценил взнос Киева в бюджет СЕ

Москва, , 06:08 — REGNUM Украинский взнос в бюджет Совета Европы ничтожно мал и не сможет компенсировать Брюсселю потерь, связанных с Россией, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя планы украинского руководства пополнить бюджет СЕ, Пушков отметил:

«400 тыс. долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции».

«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал сенатор.

Напомним, СЕ упрекал Россию за то, что она не платит взносы в ПАСЕ, хотя ассамблея сама спровоцировала Москву отказаться посещать ее сессии.

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