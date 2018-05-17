Новое министерство КНР открыло первое отделение в особой зоне «Сюнъань»

Пекин, , 05:12 — REGNUM Министерство экологической среды КНР откроет свое первое отделение в новом районе «Сюнъань», расположенном к северу от провинции Хэбэй с того момента, как министерство было сформировано в марте 2018 года, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Сюнъаньское бюро экологической среды будет преимущественно отвечать за защиту экологии и заниматься контролем за загрязнением и улучшением качество воды и воздуха в Сюнъане, который представляет новую экономическую зону «государственной значимости» после Шэньчжэньской специальной экономической зоны и шанхайского нового района «Пудун».

Жесткое регулирования со стороны законодательства и технологические инновации будут применены во время борьбы против загрязнения и экоцивилизационного строительства, сообщили в новом бюро.

Твердые и опасные отходы будут сокращены до минимума, а затем безопасным образом переработаны на территории Сюнъаня. При этом, степень отчистки сточных вод и переработки мусора в сельских районах выйдет на новый уровень.

Напомним, что в марте 2018 года во время 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, которая состоялась в Пекине, было принято решение об упразднении Министерства охраны окружающей среды и создании нового Министерства экологической среды.

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