Лондон, , 05:18 — REGNUM Помощь советом готова предоставить российская сторона Великобритании, если ты решит построить мост через Ла-Манш, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — сказал пресс-секретарь посольства.

Комментируя заявление министра Форин-офиса (британский МИД) по делам Европы и Америки А.Данкена, осудившего Россию за открытие Крымского моста, пресс-секретарь посольства сказал:

«К сожалению, приходится констатировать, что нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии».

Представитель российского ведомства напомнил, что Лондон встал на сторону фашистской власти на Украине, при этом осуждая выбор крымчан, поддержавших на референдуме 2014 года воссоединение Крыма с Россией.

«Возвращаясь к сегодняшней ситуации, не может не вызывать беспокойство тот факт, что должной реакции на бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине официальный Лондон предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор», — отметили в посольстве.

Напомним, 15 мая, в день открытия Крымского моста, на сайде Форин-офиса появилось заявление Данкена, в котором он осудил это событие, а также обвинил Москву в «аннексии Крыма».

Стоит отметить, что британская оценка открытия стратегического объекта в России не уникальна: строительство Крымского моста болезненно восприняли и в других государствах Запада, особенно — в США.