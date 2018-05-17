Британия не против остаться в таможенном союзе

Лондон, , 05:04 — REGNUM Британия расскажет Брюсселю о своей готовности остаться в таможенном союзе до 2021 года, 16 мая сообщает газета Telegraph.

Как сообщает издание, одна из причин данного решения — желание избежать «жесткой» границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

План был подписан 15 мая, во вторник, несмотря на возражения главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и министра экологии Майкла Гоува.

Проевропейский источник в кабмине Великобритании сообщил изданию, что во время принятия решения Джонсон и Гоув были «переиграны» и вынуждены подписать этот план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Великобритании принял законопроект с поправками в закон о Brexit, согласно которому Великобритания после Brexit должна будет «участвовать или иметь официальные отношения» с агентствами Евросоюза.

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