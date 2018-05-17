Чья мантия доходнее: верховные судьи Татарии отчитались о заработках

Казань, , 04:28 — REGNUM Доходы судей Верховного суда Татарии за 2017 год колебались от 1,56 до 6,62 млн рублей, а их супругов от 60 тыс. рублей до 3,97 млн рублей. Опубликованы декларации о доходах судей и членов их семей за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самый большой доход за прошлый год задекларировала судья Елена Леденцова — 6 627 108 рублей. Сведений о какой-либо сделке по продаже имущества, с которой получен доход, в декларации нет. На свой пост судья назначена 31 мая 2017 года, до этого с мая 2013 года она работала судьёй Вахитовского районного суда Казани. Помимо высокого дохода у Елены Леденцовой есть 1/3 доли в праве собственности на земельный участок площадью 2 459 кв. м, 1/3 доли в праве на жилой дом общей площадью 270,2 кв. м и ½ доли в квартире общей площадью 122,9 кв.м. В гараже судьи стоит автомобиль Фольксваген Тигуан.

Второе место по уровню дохода за 2017 год досталось на 2,6 млн рублей отставшему от лидера председателю Верховного суда Ильгизу Гилазову, занимающему свой пост с мая 2011 года. Он задекларировал доход 4 043 143,11 рубля, что практически соответствует уровню 2016 года (3,936 млн рублей). Доход супруги также практически не изменился относительно 2016 года — 919,293 против 845,563 тыс. рублей. Семья Гилазовых по-прежнему ездит на Infiniti FX37, владеет жилыми домами общей площадью 311,2 кв.м. и 99,5 кв.м., двумя земельными участками общей площадью 636 и 2143 кв.м., и баней.

Доход заместителей председателя Верховного суда за 2017 год колебался от 2,59 до 4,01 млн рублей. Марат Хайруллин, работающий в своей должности с февраля 2008 года, за прошлый год заработал 3 268 663,23 рубля, что существенно меньше, чем за 2016 год (4 781 986,46 рубля). Айдар Галиакберов, назначенный заместителем с июля 2017 года, а до этого с сентября 2013 года работавший председателем Высокогорского районного суда республики, задекларировал доход 4 015 661,74 рубля. А Роман Гафаров, с октября 2013 года работающий на своём посту, получил доход 2 599 861,05 рубля. При этом супруга Гафарова задекларировала почти такой же доход — 2 305 353,77 рубля.