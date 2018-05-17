Российские «Калибры» в Средиземном море защитят от террористов

Москва, , 02:13 — REGNUM Боевые корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» на борту будут нести регулярную боевую вахту в Средиземном море, заявил президент России Владимир Путин 16 мая на совещании с представителями министерства обороны и ВПК.

Присутствие боевых кораблей в Средиземном море обусловлено, по словам президента, с «сохраняющейся угрозой международных террористов в Сирии».

Путин отметил, что боевой потенциал ВМФ России будет только наращиваться, на 2018 год уже запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок. Также Путин призвал укреплять морскую составляющую ядерной триады России.

При этом президент отметил, что нужно сохранять жесткие требования к срокам и качеству Гособоронзаказа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник штаба военно-морских сил Франции адмирал Кристов Празак отметил исключительные боевые качества российских подводных лодок.

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