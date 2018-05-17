Мэр Еревана в отставку не собирается, связывая протесты с новыми властями

Ереван, , 01:36 — REGNUM Несмотря на протесты, проходящие в последние дни возле мэрии Еревана, мэр армянской столицы Тарон Маркарян отвергает требования протестующих об отставке.

После того, как десятки граждан сегодня организовали пикет внутри здания мэрии, Маркарян призвал правоохранительные органы обеспечить условия для нормальной деятельности муниципалитета.

Позже у здания мэрии собрались сторонники Маркаряна с лозунгами «Наш мэр — Тарон».

По словам Маркаряна, он готов и впредь обсуждать с гражданами все вопросы, касающиеся городского хозяйства, в том числе вопрос сквера возле памятника Александру Мясникяну, который стал одним из катализаторов сегодняшнего протеста.

По мнению градоначальника, после 10 лет аренды территории семья Варданянов взялась там на собственные средства построить новый сквер и подарить его городу на 2800-летие, которое будет отмечаться в октябре этого года. Как заверил мэр, в данном сквере не будет коммерческих объектов, а вместо деревьев, которые были срублены после совещаний со специалистами, будет высажено в несколько раз больше деревьев.

Что касается требования об отставке, то Маркарян отметил, что нигде в мире не принято, чтобы после прихода какой-либо политической силы к власти делались попытки оказания давления на органы местного самоуправления, которые являются избранными органами.

«Мы продолжаем нашу работу и будем продолжать благоустраивать наш город, и вместе с остальными жителями Еревана в этом году отметим 2800-летие города», — подчеркнул Маркарян.

Акции с требованием отставки Маркаряна начались в Ереване 10 мая, они, однако, не связаны с уличными протестами в Армении, которые возглавлял избранный 8 мая премьер-министром Никол Пашинян.

В митингах с требованием отставки Маркаряна принимают участие около 200 человек.

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