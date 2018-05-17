Die Zeit: немецкая разведка получила «Новичок» еще в 90-х

Берлин, , 01:36 — REGNUM Немецкая разведка BND получила образец и формулу газа «Новичок» от российского ученого еще в начале 1990-х годов, 16 мая сообщает Die Zeit.

По данным издания, сначала завербованный ученый предоставил информацию разведке под гарантию безопасности себя и своей семьи. Потом перебежчик предложил спецслужбам привезти образец газа в Германию. По данным газеты, перебежчик потом жил в Германии под защитой бундесвера.

Позднее образец газа был передан в Швецию для лабораторного анализа, а также была создана рабочая группа из пяти разведслужб стран НАТО, которые занимались анализом «Новичка». Некоторые страны НАТО начали производить газ у себя.

По словам die Zeit, правительство Германии тогда отказалось публиковать информацию о «Новичке», чтобы не испортить отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным.

Напомним, так называемый газ «Новичок» начал широко упоминаться в СМИ в связи с «делом Скрипаля». По ничем не доказанной версии Лондона, в 4 марта в городе Солсбери (Великобритания) этим отравляющим веществом были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Несмотря на неоднократные опровержения Москвы, британцы настаивают, что Скрипаль был отравлен именно боевым отравляющим веществом, именно «Новичком», который производился именно в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 мая в Чехии был уволен глава военного НИИ Богуслав Шафарж, впервые заявивший, что в его ведомстве проводились тесты химического вещества А-230, известное также как «Новичок».

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии уволен директор НИИ, в котором производят «Новичок»