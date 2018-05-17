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«Написала заявление – по собственному»: В Крыму – кадровые перестановки

Политика

Назначен новый министр

Симферополь, 17 мая 2018, 00:59 — REGNUM  Заявление об уходе по собственному желанию написала Марина Горбатюк, министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма, сообщает Крыминформ.

«Да, я написала заявление по собственному», — отметила Горбатюк.

По словам чиновника, на ее должности будет работать Виталий Глотов, который был сотрудником министерства ЖКХ еще до воссоединения Крыма с Россией. С 2006 по 2009 год он был заместителем министра ЖКХ в «украинском» Крыму.

После этого Глотов работал заместителем директора ГУП РК «Вода Крыма».

Уточняется, что Глотова уже объявили новым министром на встрече с «коллективом одного из подведомственных предприятий министерства ЖКХ».

Напомним, Горбатюк была министром ЖКХ Крыма с 27 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Лилия Диденко, крымская общественница, заявила, что в регионе сфера ЖКХ находися в самом плачевном состоянии по сравнению с остальной Россией.

17 апреля 2018 года в отставку подал министр транспорта Крыма Игорь Захаров.

Читайте подробнее: В Крыму отправлен в отставку пятый министр транспорта

Читайте ранее в этом сюжете: ЖКХ Крыма в самом плачевном состоянии по сравнению с остальной страной

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