ПАСЕ наказал главу делегации Азербайджана из-за «девушек легкого поведения»

Страсбург, Франция, , 00:39 — REGNUM Комитет по правовым вопросам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ввел санкции против четырех депутатов: руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова, бывшего председателя ПАСЕ, испанского депутата Педро Аграмунта, бывшего докладчика по вопросу Украины, испанского депутата Жорди Шуклы и румынского депутата Сезара Преды. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ПАСЕ.

В заявлении, в частности, отмечается, что депутаты Аграмунт, Шукла, Преда и Сеидов серьезно нарушили регламент поведения и временно лишены основных прав депутата: им запрещено осуществлять наблюдательскую миссию и занимать должность докладчика.

Педро Аграмунту, который в прошлом году был уволен с поста председателя ПАСЕ, в течение 10 лет, а остальным трем депутатам в течение 2 лет запрещено в составе наблюдательских групп наблюдать за ходом выборов, занимать должность председателя или заместителя председателя любого комитета и подкомитета, а также председателя ПАСЕ. Кроме того, они лишены права представлять Ассамблею или ее комитеты.

Очередной доклад ПАСЕ, который был обнародован три недели назад, подтвердил, что администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева на протяжении многих лет проводила в ПАСЕ лоббистскую деятельность, наличными суммами подкупила группу депутатов, в том числе Педро Аграмунта, с целью смягчения критики в отношении Азербайджана в ПАСЕ либо стимулирования деятельности в пользу Азербайджана, сообщает «Радио Свобода».

В докладе, который подготовили трое бывших европейских судей, представлен весь список европейских депутатов, которые за взятку закрывали глаза на беззакония администрации Алиева, голосовали в пользу предпочтительных для Баку резолюций и замалчивали многочисленные случаи нарушения прав человека в Азербайджане.

Согласно более чем 200-страничному докладу, наибольшее распространение получили в особенности подарки — от черной икры до дорогих ковров и золотых украшений, денежных наград и даже девушек легкого поведения в роскошных отелях.

Официальный Баку на эти обвинения четко не ответил, вместо этого заявил, что проармянские силы проводят очередную кампанию против Азербайджана.

Азербайджанское независимое информационное агентство «Туран» пишет, что им не удалось получить комментарий у подвергшегося санкциям азербайджанского депутата Сеидова, имя которого в докладе упомянуто в ряду раздававших взятки.