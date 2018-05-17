Симоньян удивлена призывом американского издания бомбить Крымский мост

Москва, , 00:26 — REGNUM Призыв американского СМИ Washington Examiner бомбить Крымский мост прокомментировала главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян 16 мая на своем Telegram-канале.

Симоньян дважды повторила основной посыл статьи — призыв к ударам с воздуха по Крымскому мосту, при этом отметив, что в самой статье даже указываются способы того «как лучше нанести удар».

«У меня всё», — подытожила Симоньян.

Напомним, 15 мая 2018 года прошло торжественное открытие движения по мосту через Керченский пролив с участием президента России Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Совфеда Франц Клинцевич назвал статью в Washington Examiner экстремистской и предложил Следственному комитету РФ задуматься о возбуждении уголовного дела против автора статьи.

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