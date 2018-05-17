«Стена Трампа»: Белый дом намерен добиться полного финансирования

Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа в скором времени будет настаивать на полном финансировании строительства пограничной стены вдоль границы с Мексикой, 16 мая сообщает Reuters.

«Теперь мы собираемся добиться полного финансирования строительства стены, мы постараемся сделать это как можно скорее», — заявил глава Белого дома.

Трамп сделал свое заявление на круглом столе с муниципальными лидерами Калифорнии, которые ранее поддержали идею Трампа о строительстве пограничной стены, непроницаемой для нелегальной миграция.

Напомним, Трамп пообещал построить пограничную стену на границе с Мексикой в ходе предвыборной кампании 2016 года. Вступив в должность, Трамп потребовал, чтобы Мексика выделила необходимые средства на строительство пограничных заграждений.

В МИД Мексики отметили, что чувство «национальной гордости» не позволит стране согласиться на условия Трампа.

В январе 2018 года Трамп заявил, что намерен потребовать у конгресса создание для строительства «целевого фонда» в размере $25 млрд. На 2018 год в бюджете США предусмотрено только $1,6 млрд на строительство пограничной стены.

Читайте ранее в этом сюжете: Отряды американской Нацгвардии выдвинулись на границу с Мексикой