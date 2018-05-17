МИД Турции: США обвинили «Халкбанк» по наветам Гюлена

Анкара, , 00:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции прокомментировало осуждение руководителя «Халкбанка» в США, 16 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению турецкого МИДа, решение американского суда не является легитимным и заслуживающим доверия.

МИД Турции заявляет, что суд основывался на ложных доказательствах, сфабрикованных сторонниками Фетхуллы Гюлена.

Исламский проповедник Фетхулла Гюлен, проживающий в американском штате Пенсильвания, обвиняется правительством Турции в организации попытки госпереворота июля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 мая американский суд вынес обвинительный приговор заместителю управляющего турецкого «Халкбанка» Мехмету Хакану Атилле. Атилла был осужден на 32 месяца тюрьмы за «помощь Ирану» в обходе санкций США.

Правительство Турции изначально называло дело «Халкбанка» политическим и направленным на подрыв репутации и экономический ущерб Турции.

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