Выборы в Венесуэле: МИД России призывает не вмешиваться в дела республики

Москва, , 23:37 — REGNUM Москва расценивает заявления о нелегитимности и избирательной кампании в Венесуэле и призывы к срыву президентских выборов в стране как вмешательство в дела суверенного государства. Об этом говорится в комментарии, распространённом 16 мая пресс-службой МИД России.

«Продолжают тиражироваться тезисы о нелегитимности избирательной кампании, звучат призывы к срыву процесса голосования. Нагнетается обстановка на предмет наличия в стране «гуманитарного кризиса», провоцируется недовольство населения курсом властей, — отмечают в российском ведомстве. — Подобные вбросы извне представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

МИД России призывает призывает «отказаться от этой деструктивной практики», подчёркивая, что никто не вправе лишать граждан Венесуэла «возможности через голосование высказать своё мнение — в правовом поле, без давления, насилия, провокаций».

По оценке российской стороны, в Венесуэле «всё свидетельствует о высокой степени готовности страны к мирному завершению электорального процесса».

«Венесуэльский народ осознает важность исторического момента, безальтернативность разрешения политических разногласий посредством выборов, в конституционных рамках, с соблюдением национального законодательства», — констатируют в МИД.

Напомним, в Венесуэле на 20 мая назначены выборы президента страны. Избирательная кампания в республике стартовала в конце апреля. На пост главы государства претендуют четыре кандидата, включая действующего президента Николаса Мадуро. Контролирующие парламент Венесуэлы оппозиционные силы отказались от участия в выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Международные наблюдатели прибывают на выборы Венесуэлу