Эрдоган: Ситуация в Газе показала неспособность ООН решать проблемы

Анкара, , 23:36 — REGNUM Бездействие ООН в ситуации, складывающейся в секторе Газа, показало неспособность организации решать проблемы в мире, заявил 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий президент при этом вел речь о событиях последних дней, жертвами которых стали более 60 палестинцев, сообщает информагентство Anadolu.

«ООН неспособна решать мировые проблемы. Она исчерпана, истощена, эта организация рухнула», — заявил Эрдоган, выступая на вечерней трапезе в честь священного для мусульман поста Рамадан.

Турецкий президент обвинил мировое сообщество в двойных стандартах и пренебрежении правами и свободами палестинцев.

«Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев. За исключением Турции, представителей исламского мира, ратующих за права угнетенных народов, и некоторых совестливых представителей западных стран, остальной мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя», — цитирует агентство слова Эрдогана.

Кроме того, турецкий президент обвинил США в пособничестве действиям Израиля и пренебрежительном отношении к решениям ООН и международных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива проходят многотысячные акции протеста палестинцев. В результате стычек с израильскими силовиками с 14 мая погиб 61 палестинец.

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