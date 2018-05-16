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Саудиты внесли лидеров «Хезболлы» в список террористов

Политика

Ранее о введении персональных санкций в отношении лидеров «Хезболлы» заявило Министерство финансов США

Эр-Рияд, 16 мая 2018, 23:52 — REGNUM  Саудовская Аравия и ее союзники по Совету сотрудничества в Персидском заливе внесли десять руководителей шиитского движения «Хезболла» в список террористов, 16 мая передает агентство Reuters.

В числе «террористов» оказались лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и его заместитель Наим Кассем.

Согласно заявлению, опубликованному саудовскими СМИ, страны Персидского залива намерены заморозить счета и изъять активы «террористов», к которым у них есть доступ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 мая о введении персональных санкций в отношении Насраллы и Кассема заявило Министерство финансов США.

«Хезболла» признана террористической организацией в США и Израиле. Про-иранское шиитское движение является серьезной политической и военной силой в Ливане и Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против лидеров «Хезболлы»

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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