Праймериз в Башкирии: «четырежды паровоз» и погоня за голосами уфимцев

Уфа, , 00:16 — REGNUM Участие главы Башкирии Рустэма Хамитова в праймериз «Единой России» на выборах в Госсобрание республики не стало неожиданностью для общественности региона и расценивается ей как ставка на «паровоз», вытягивающий «тихоходов». По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, «более неожиданным» и неясным является выдвижение мэра Уфы Ирека Ялалова на праймериз партии власти.

Праймериз пройдут 3 июня, выборы депутатов Государственного Собрания РБ шестого созыва состоятся 9 сентября 2018 года.

Оргкомитет «Единой России» по праймериз зарегистрировал 15 мая, в последний день приёма документов, не только заявление главы Башкирии Рустэма Хамитова, но и главы уфимской администрации Ирека Ялалова о включении их в число участников предварительного голосования. Рустэм Хамитов будет баллотироваться по пятому округу, а Ирек Ялалов — по девятому.

Четырежды паровоз

Глава региона дважды участвовал в качестве «паровоза» «Единой России» на думских выборах 2011 и 2016 годов и, один раз в 2013 году на выборах в Госсобрание. Если в 2011 году кто-то еще мог предположить, что Хамитова может интересовать место в Госдуме, то сегодня абсолютное большинство жителей региона уверены, что с постом главы республики его нынешний обладатель расставаться не намерен.

«Понятно, что Хамитов наверняка будет номером один в партийном списке, понятно, что ЕР в выборах, скорей всего, победит, понятно, что Хамитов после этой победы не пойдет в Госсобрание. К чему же тогда в праймериз участвовать?» — недоумевают некоторые жители республики

По мнению политолога Николая Евдокимова, на сегодняшний день рейтинг Хамитиова объективно выше, чем у «партии власти», поэтому вполне ожидаемо, что он возглавит список партии на выборах в региональный парламент.

«Авторитет главы региона может подтянуть позиции «Единой России» и добавить ей несколько процентов голосов. Хотя, я не думаю, что это принципиально изменит расклад сил на выборах в Госсобрание республики. При этом, никакой речи о переходе Хамитова на работу в Госсобрание естественно, не идёт. Наоборот, участие в избирательной гонке говорит о том, что глава региона намерен оставаться центральным субъектов в башкирской политике», — считает эксперт .

Как полагает политолог Дмитрий Михайличенко, участие Хамитова в праймериз преследует электоральные цели и не предполагает перехода на работу в законодательную власть.

Участие в процедуре «праймериз» главы Башкирии с командой республиканских чиновников, по словам заместителя руководителя Аппарата Общественной палаты Башкирии Дмитрия Казанцева, свидетельствует о «сложившейся консолидации региональных элит, вокруг партии власти и о планах «единороссов» обеспечить себя поддержкой политических тяжеловесов».

Зачем мэру Госсобрание

О целях участия в праймериз мэра Уфы Ирека Ялалова нет единого мнения. Часть экспертов, включая Евдокимова, уверены, что это лишняя возможность заявить о своих амбициях в публичном политическом пространстве. Нет и категоричных высказываний о том, что Ялалов обязательно откажется от места в Госсобрании, звучат мнения и о том, что для амбициозного градоначальника республиканское Госсобрание не является заветной целью, однако может стать ступенькой к «федеральному формату».

«Вне зависимости от того уйдёт он в Госсобрание или останется на посту мэра Уфы, участие в праймериз должно повысить его узнаваемость за пределами столицы республики. В самой Уфе Ялалов пользуется поддержкой определённой, довольно значительной части горожан, что пойдёт на пользу всей партии в ходе голосования по спискам, при условии, если уфимский мэр будет достаточно высоко в этом списке», — утверждает Николай Евдокимов.

Политолог Дмитрий Михайличенко ссылается на уфимские реалии и относительно небольшой интерес уфимцев к выборам. Участие сити-менеджера Ирека Ялалова в праймериз, по словам политолога, «также преследует цель повысить интерес к процедуре и вовлечь в нее максимальное количество участников непосредственно в Уфе».

Выдвижение Ялалова свидетельствует о том, что он командный игрок, прочно интегрированный в региональную вертикаль власти, уверены все опрошенные эксперты.

Дмитрий Казанцев отметил, что «стоит учитывать, что заявившиеся члены башкирского кабмина, как и мэр Уфы Ирек Ялалов — это хорошо подготовленные кадры, которые на фоне рядовых участников праймериз будут выглядеть более чем профессионально, а впоследствии смогут эффективно работать с избирателями».

Формальность или возможность?

К самой процедуре праймериз отношение различное. Некоторые уфимцы и жители республики считают их «формальностью» и даже фикцией. С таким подходом не согласен ряд экспертов, напоминающих, что четыре высокопоставленных чиновника башкирского правительства: вице-премьер Николай Хорошилов, министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, руководитель министерства жилищно-коммунального хозяйства Сергей Афонин и министр финансов Рида Субхангулова действительно «нацелены на депутатские кресла и осенью на свои должности не вернутся».

«Вполне логично, что в выборный период высокопоставленные представители госсапарата будут ориентироваться на те категории электората, с которыми уже давно взаимодействуют по своему профилю. Например, глава Уфы Ирек Ялалов хорошо известен среди горожан и жителей столицы Башкирии, министр молодежной политики и спорта региона Андрей Иванюта соответственно у молодежного электората и руководителей спортивных федераций», — рассуждает Казанцев.

Еще одной из особенностей предстоящих выборов может стать обновление не только депутатского корпуса, но и представителей республики в Совете Федерации. Согласно федеральному законодательству, член Совета Федерации — представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ избирается на срок полномочий этого органа, а при формировании законодательного (представительного) органа субъекта РФ путем ротации — на срок полномочий однократно избранных депутатов этого органа. Если сенатор делегирован от регионального заксобрания, решение об его отзыве может быть принято депутатами заксобрания на заседании при наличии необходимого кворума.

«Такую возможность тоже не стоит исключать, потому как в Госсобрание идут достаточно влиятельные и амбициозные члены республиканского правительства», — заключил собеседник ИА REGNUM.