«Обсуждение законопроекта способствует его прохождению совершенном виде»

Москва, , 23:16 — REGNUM В Государственной думе РФ и в деловом сообществе продолжается обсуждение законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций США. С резкой критикой документа выступили представители бизнес-кругов, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Это следует из распространенного сообщения РСПП, на заседании бюро которого обсуждался принятый Государственной думой в первом чтении законопроект.

«Члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта», — говорится в сообщении.

«В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение.

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«Для нас обращение представителей делового и банковского сообщества в связи с рассматриваемым в Госдуме законопроектом о внесении изменений в Уголовный кодекс является серьезным основанием для того, чтобы этот вопрос обсудить дополнительно», — заявил журналистам в среду, 16 мая заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что перед вторым чтением законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций могут быть проведены дополнительные консультации с бизнес-сообществом, в том числе в рамках совета по законотворчеству.

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Доцент философского факультета МГУ, председатель редакционного совета сайта «Русская идея» Борис Межуев заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что обсуждаемый законопроект носил предельно общий характер, и «предполагал конкретные уточнения в ходе второго чтения».

«Как в случае с законом, посвященном контрсанкциям, так и в случае законом об уголовной ответственности за соблюдение санкций само решение Государственной думы носило упреждающий характер, или, как говорят сами законодатели — «заявительный». То есть оно было, видимо, рассчитано на «вброс» определенной повестки, определенной темы, и ожидание того, что эта тема будет определенным образом корректироваться. В том числе и представителями бизнеса», — рассказал Борис Межуев.

«В данном случае защитники представителей бизнеса являются той средой, которая должна обсуждать именно эту тему. Поэтому, я думаю, что если будут внесены коррективы, касающиеся исполнения бизнес-заказов, контрактов, кредитования, и если все это будет грамотно сформулировано лоббирующей структурой — в данном случае РСПП — то вполне следует ожидать, что и в данном случае Государственная дума пойдет на определенные коррективы данного законопроекта», — отметил эксперт.

«Тем более, что законопроект носил предельно общий характер, и предполагал конкретные уточнения в ходе второго чтения. Это вполне нормальная процедура — когда конкретные группы интересов принимают участие в обсуждении законопроекта, и таким образом будут способствовать прохождению законопроекта в его совершенном виде», — уточнил Борис Межуев в завершение своего комментария.

В свою очередь политолог Алексей Мухин ранее рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в данном случае Государственная дума выступает в качестве площадки, которая дает возможность высказаться всем.

«Практика, сложившаяся в последнее время в Госдуме именно такова. Эксперты, спикеры, представители общественности и деловых кругов, в том числе РСПП — все имеют право высказаться. И Государственная дума, и ее руководство в лице Вячеслава Володина, выступает гарантом достижения консенсуса», — отметил Алексей Мухин.

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Напомним, Совет Думы запланировал второе чтение соответствующих поправок в Уголовный кодекс РФ на четверг, 17 мая. Между тем, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что утром в четверг при обсуждении повестки дня будет предложено провести дополнительные консультации по этому проекту закона.