Центр по примирению: Завершается выход боевиков из зоны деэскалации «Хомс»

Хомс, Сирия, , 22:32 — REGNUM В сирийской зоне деэскалации «Хомс» завершается операция по удалению оттуда непримиримых боевиков, сообщил 16 мая журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По словам Юрия Евтушенко, за истекшие сутки из зоны вышло почти восемь тысяч боевиков и членов их семей.

«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции завершает операцию по выводу боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». За прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населенного пункта Телльбиса вышло 7 973 человека», — сказал Юрий Евтушенко.

Начальник российского Центра по примирению отметил, что все эти люди вывозятся на автобусах в зону деэскалации «Идлиб».

Автобусы с боевиками и их родственниками сопровождают машины службы безопасности Сирии и кареты скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Не согласившиеся на амнистию правительства Сирии боевики доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

"Всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведено 35 270 боевиков и членов их семей», — подытожил Юрий Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, непримиримых боевиков и членов их семей под гарантии безопасности офицеров российского Центра по примирению вывозят на север Сирии в подконтрольную Турции зону деэскалации «Идлиб».

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