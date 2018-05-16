«Киргизия может противостоять терроризму теоретически, а не практически»

Бишкек, , 22:28 — REGNUM В СМИ вновь началось обсуждение возможности открытия второй российской военной базы в Киргизии. Военный объект, целью которого должна стать борьба с угрозой исходящей из Афганистана, предполагается разместить на юге республики. Впрочем, ни дат, ни подробностей пока не сообщается. Идея зависла на стадии переговоров. Подробнее тему для ИА REGNUM прокомментировал киргизский эксперт Игорь Шестаков.

«Идея создания второй российской военной базы в Киргизии обсуждается с 2005 года. Тема поднималась после событий в Андижане, когда толпы беженцев из Узбекистана рванули в Киргизию. Тогда сложилась проблема, которая грозила локальным взрывом с серьезными последствиями. Вопрос оказался настолько актуальным, что для предполагаемой базы сразу же нашли место — город Ош на юге страны. С этого момента прошло 13 лет, и тема до сих пор обсуждается в самых разных контекстах», — отметил киргизский политолог.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация в Афганистане, несмотря на все контртеррористические операции, не сильно изменилась.

«Внутристрановые проблемы как были пороховой бочкой для всего региона, так ими и остались. Сейчас наблюдается новый виток событий — талибы, которые не претендовали на возможность вторжения в Среднюю Азию, сменились террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут заявить о себе в любой момент».

Шестаков напоминает, что Киргизия, хоть и не имеет общей границы с Афганистаном, но от этого не становится менее уязвимой.

«Сложно сказать, насколько Таджикистан, который граничит и с Афганистаном, и с Киргизией, станет сдерживающим фактором и способен противостоять боевикам. А вооруженные силы Киргизии в большей степени теоретически, а не практически могут отражать угрозы терроризма. Страна на бумаге обладает некоторым военным потенциалом, а в реальности боеспособность оставляет желать лучшего», — утверждает Шестаков.

По его мнению, «в сложившейся ситуации поиск поддержки среди союзников по ОДКБ — логичен и закономерен».

"Важно, что Бишкек трезво оценивает ситуацию и правильно расставляет приоритеты. Поэтому не исключено, что вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии еще не раз будет обсуждаться чиновниками на самых разных уровнях», — резюмирует эксперт.

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