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Ас-Сиси: Перенос посольства США в Иерусалим дестабилизирует регион

Политика

Президент Египта присоединился к противникам этого решения Вашингтона

Ас-Сиси: Перенос посольства США в Иерусалим дестабилизирует регион
Иерусалим

Каир, 16 мая 2018, 22:16 — REGNUM  Перенос посольства США в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива провоцирует рост напряженности в регионе, заявил 16 мая президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Глава египетского государства подчеркнул, что это решение Вашингтона уже привело к эскалации конфликта.

«Перевод американской дипмиссии в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе», — сказал Ас-Сиси.

Напомним, ранее это решение США раскритиковал президент Ирана Хасан Рухани, заявивший, что решение Вашингтона о переносе посольства в Иерусалим — неверное.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Иерусалиме состоялась официальная церемония открытия нового посольства США в Израиле.

В ответ на это жители Палестинской автономии устроили массовые акции протеста на границе сектора Газа, переросшие в столкновения с изральскими силовиками. С 14 мая число убитых в ходе столкновений палестинцев превысило 60 человек.

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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