Законопроект об ответственности за соблюдение санкций: развитие дискуссии

Москва, , 22:03 — REGNUM Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что в Госдуме внимательно относятся к обращениям представителей общественности, деловых и иных кругов по вопросам, касающимся тех или иных законодательных инициатив.

«Для нас обращение представителей делового и банковского сообщества в связи с рассматриваемым в Госдуме законопроектом о внесении изменений в Уголовный кодекс является серьезным основанием для того, чтобы этот вопрос обсудить дополнительно», — цитирует слова Андрея Исаева «Интерфакс».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что перед вторым чтением законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций могут быть проведены дополнительные консультации с бизнес-сообществом, в том числе в рамках совета по законотворчеству.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Думы запланировал второе чтение соответствующих поправок в УК на четверг, 17 мая.

Между тем, Вячеслав Володин сказал, что утром 17 мая при обсуждении повестки дня будет предложено провести дополнительные консультации по этому проекту закона.

Андрей Исаев также высказал мнение, что если председатель Госдумы обратится с таким предложением к депутатам, то, скорее всего, они его поддержат.

«Если есть обращения в Госдуму, мы их слышим, и за последние месяцы мы несколько раз останавливали рассмотрение законопроектов в случае возникновения спорных ситуаций для того, чтобы дополнительно услышать аргументы общества, его отдельных представителей и групп», — заметил Андрей Исаев.

Он напомнил, что такого рода ситуации касались рассмотрения проектов законов о реновации, по лесной амнистии, по курортному сбору, о залоге земли.

«Останавливали, проводили слушания, приглашали представителей правительства, вице-премьеров, если это было необходимо», — добавил Андрей Исаев.

По его словам, такой стиль становится «неотъемлемой частью работы Госдумы как представительного органа, который должен слышать представителей всех сред».

В свою очередь политолог Алексей Мухин отметил в кратком интервью корреспонденту ИА REGNUM, что Государственная дума является площадкой для дискуссии вокруг законопроекта и гарантом достижения консенсуса.

«Госдума и депутаты заявили свою позицию, Российский союз промышленников и предпринимателей заявила свою. Теперь они должны свои позиции обосновать, и в этой дискуссии должен родиться консенсусный законопроект. В данном случае Государственная дума выступает в качестве площадки, которая дает возможность высказаться всем. Практика, сложившаяся в последнее время в Госдуме именно такова. Эксперты, спикеры, представители общественности и деловых кругов, в том числе РСПП — все имеют право высказаться. И Государственная дума, и ее руководство в лице Вячеслава Володина, выступает гарантом достижения консенсуса», — отметил эксперт.

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