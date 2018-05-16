Госсекретарь США обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Персидском заливе

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мохаммедом Аль Тани. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе разговора главы внешнеполитических ведомств США и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе.

«Госсекретарь отметил желание президента США работать со всеми странами Персидского залива для урегулирования конфликта между ними, поскольку эта конфронтация идёт на пользу Ирану», — сообщает пресс-служба госдепа.

Помпео и Аль Тани обсудили развитие отношений между США и Катаром, а также региональные вопросы.

Напомним, летом 2017 года разразился дипломатический скандал, в результате которого ведущие арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Власти Саудовской Аравии заявили, что Катар поддерживает террористическую и экстремистскую идеологию, ведет враждебную политику и вмешивается в дела арабских государств.

Вслед за саудитам дипломатические отношения с Катаром разорвали Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Мавритания, Мальдивы, временное правительство Ливии и сторонники йеменского президента Хади (марионетка саудитов).

Кроме того, Катар был прямо обвинён в финансовой поддержке террористических организаций «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в дружбе с шиитским Ираном.