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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Персидском заливе

Политика

Катар до сих пор находится во враждебных отношениях с большинством арабских стран

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Персидском заливе
Катар

Вашингтон, 16 мая 2018, 22:01 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мохаммедом Аль Тани. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе разговора главы внешнеполитических ведомств США и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе.

«Госсекретарь отметил желание президента США работать со всеми странами Персидского залива для урегулирования конфликта между ними, поскольку эта конфронтация идёт на пользу Ирану», — сообщает пресс-служба госдепа.

Помпео и Аль Тани обсудили развитие отношений между США и Катаром, а также региональные вопросы.

Напомним, летом 2017 года разразился дипломатический скандал, в результате которого ведущие арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Власти Саудовской Аравии заявили, что Катар поддерживает террористическую и экстремистскую идеологию, ведет враждебную политику и вмешивается в дела арабских государств.

Вслед за саудитам дипломатические отношения с Катаром разорвали Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Мавритания, Мальдивы, временное правительство Ливии и сторонники йеменского президента Хади (марионетка саудитов).

Кроме того, Катар был прямо обвинён в финансовой поддержке террористических организаций «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в дружбе с шиитским Ираном.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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