В Сирии задержаны несколько десятков французских спецназовцев

Дамаск, , 21:52 — REGNUM Несколько десятков спецназовцев и снайперов из Франции были задержаны сирийскими военными в провинции Хасака, сообщает 16 мая газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что этот инцидент произошел еще 1 мая, но информацию о нем опубликовали только сейчас.

По одной из версий, колонна из 20 джипов с 60 французскими военными попала на территорию Сирии по ошибке. Они приехали в сирийскую провинцию Хасака из Ирака по дороге, контролируемой курдскими отрядами.

Задержанные заявили сирийским военным, что они выполняют задачу по поддержке курдской группировки под названием «Демократические силы Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, курдские отряды на территории Сирии являются главной наземной опорой для военных коалиции, возглавляемой США.

Напомним, законное правительство Сирийской Арабской Республики не разрешало силам этой коалиции действовать на территории страны. Совбез ООН также не выдавал коалиции США мандат на какие-либо мероприятия на территории Сирии.

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