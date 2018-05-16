Политолог о позиции РСПП по санкциям: «Госдума дает высказаться всем»

Москва, , 21:48 — REGNUM Политолог Алексей Мухин считает, что дискуссия, развернутая вокруг вопроса от об уголовной ответственности за соблюдение санкций США должна привести к созданию консенсусного закона.

«Наше государство не тоталитарное, а глубоко демократическое. Дискуссия, развернутая вокруг вопроса об уголовной ответственности за соблюдение санкций США ведется в экспертной плоскости, в публичной плоскости. И на выходе должен получиться закон, который должен устраивать всех», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Госдума и депутаты заявили свою позицию, Российский союз промышленников и предпринимателей заявила свою. Теперь они должны свои позиции обосновать, и в этой дискуссии должен родиться консенсусный законопроект. В данном случае Государственная дума выступает в качестве площадки, которая дает возможность высказаться всем. Практика, сложившаяся в последнее время в Госдуме именно такова. Эксперты, спикеры, представители общественности и деловых кругов, в том числе РСПП — все имеют право высказаться. И Государственная дума, и ее руководство в лице Вячеслава Володина, выступает гарантом достижения консенсуса», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против уголовной ответственности за соблюдение санкций США выступил крупный российский бизнес. Это следует из распространенного сообщения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на заседании бюро которого обсуждался принятый Госдумой в первом чтении законопроект.

«Члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта», — говорится в сообщении.

«В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение.

Прежде всего, бизнес выступил против инициативы депутатов Госдумы потому что она «противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

По мнению бизнеса, предусмотренная ответственность является чрезмерной.

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