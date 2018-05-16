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Президент Филиппин разрешил трудовую миграцию в Кувейт

Политика

Ранее Кувейт и Филиппины подписали соглашение о защите прав трудовых мигрантов

Манила, 16 мая 2018, 22:02 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился отменить запрет на поездки филиппинских трудовых мигрантов в Кувейт, 16 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению представителя президента Гарри Роке, решение было принято после консультаций со специальным представителем Филиппин в Кувейте.

Напомним, Филиппины ввели запрет на работу в Кувейте для своеих граждан и провели репатриацию части трудовых мигрантов из страны Персидского залива в феврале текущего года.

Причиной запрета стало систематическое нарушение прав трудовых мигрантов в Кувейте, конкретным поводом — зверское убийство в Кувейте филиппинской домработницы Джоанны Демафелис.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Кувейт и Филиппины подписали соглашение о защите прав филиппинских трудовых мигрантов.

На сегодняшний день в Кувейте работает не менее 250 тыс. выходцев с Филиппин. Филиппинцы заняты на стройках и в работают в домах состоятельных граждан Кувейта.

Читайте ранее в этом сюжете: Кувейт и Филиппины подписали соглашение о правах трудовых мигрантов

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Защита прав трудящихся
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