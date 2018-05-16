«Время посадок»: силовики нагрянули в гордуму Челябинска

Челябинск, , 21:04 — REGNUM Представители следственных органов сегодня, 16 мая, нагрянули в Челябинскую городскую думу. Они провели выемку документов, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Ura.ru, силовики главным образом работали в кабинете руководителя аппарата думы Юрия Чанова. На работе городского представительного органа следственные действия практически не сказались.

В самой гордуме подтвердили факт обысков, но подробности давать не стали.

А тем временем в медиасообществе региона обсуждают, будут ли новые посадки. На этой неделе уже два крупных чиновника попали под каток следствия. Напомним, 14 мая был задержан на тот момент мэр Миасса Геннадий Васьков. А 15 мая его арестовали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Чанов был задержан в аэропорту «Кольцово» после прибытия из отпуска. Его обвиняют в получении взятки.

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