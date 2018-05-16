НАТО планирует осенью 2018 года показать возможности «сдерживания России»

Брюссель, , 21:02 — REGNUM Широкомасштабные учения Североатлантического альянса Trident Juncture 18 продемонстрируют потенциал НАТО по «сдерживанию России», заявил 16 мая журналистам командующий объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

По его словам, военные учения Trident Juncture 18 состоятся осенью 2018 года и в них примет участие почти 40 тыс. военнослужащих.

Скапаротти заявил, что эти маневры имеют оборонительный уклон.

«Это часть нашего сдерживания в отношении РФ. Это демонстрация наших возможностей, это послание, связанное со сдерживанием… Учения сфокусированы на задачах обороны», — заявил Кертис Скапаротти журналистам по итогам заседания комитета начальников штабов НАТО.

Кроме того, участвовавший в пресс-конференции генерал Дени Мерсье подчеркнул, что военные маневры такого масштаба Североатлантический альянс проводит не часто.

При этом глава военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел сказал, что упомянутые учения альянса «будут полностью соответствовать нормам и обязательствам, принятым в рамках Венского процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, со второй половины 2014 года США и страны НАТО в рамках «Европейской инициативы по сдерживанию» приступили к усилению войск и развитию военной инфраструктуры у границ Российской Федерации.

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