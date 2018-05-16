Дело экс-сенатора Цыбко: когда поставят точку?

Челябинск, , 20:41 — REGNUM Челябинский областной суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко. Решение будет оглашено утром 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Напомним, Цыбко был осуждён Озёрским городским судом. 3 августа 2017 года его признали виновным в получении взятки и приговорили к девяти годам колонии и крупному штрафу.

Обвинение требовало для него 14 лет колонии. Но приговором в целом осталось довольно. Чего не сказать о Цыбко и его адвокате. После оглашения приговора осуждённого водворили в изолятор. И он стал требовать отмены своего заключения под стражу. Кроме того, Цыбко настаивает на своей невиновности.

25 октября началось рассмотрение его апелляционной жалобы. Челябинский областной суд отказался выпустить его из СИЗО. Также было отклонено ходатайство об отводе судей.

Рассмотрение апелляции продлилось несколько месяцев. Сегодня, 16 мая, суд определил дату вынесения решения по ней. Его огласят 1 июня. Но будет ли поставлена точка?

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