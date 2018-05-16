На Ортосайском рынке в столице Киргизии искали бомбу

Бишкек, , 18:59 — REGNUM В правоохранительные органы сегодня, 16 мая, в 12:30 по местному времени (09:30 МСК) поступила информация о взрывном устройстве, якобы заложенном на территории одного из наиболее крупных рынков киргизской столицы — Ортосайском базаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Проверка торгового комплекса саперами и специалистами-кинологами с собаками результатов не принесла — взрывное устройство обнаружено не было.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности «телефонного террориста».

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии с начала 2018 года это уже пятый подобный случай. Ранее поступали ложные сообщения о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей: в парке Ататюрка (бывшем парке Дружбы), в здании Американского университета в Центральной Азии, в торгово-развлекательном центре «Бишкек Парк» и на железнодорожном вокзале «Бишкек-2».

Отметим, что в 2016 году спецслужбы Киргизии предотвратили 17 терактов и арестовали свыше 70 террористов и религиозных экстремистов. В 2017 году киргизстанские силовики при содействии коллег из других стран-участниц СНГ задержали несколько боевиков, планировавших крупные теракты, в том числе во время празднования Дня Победы.