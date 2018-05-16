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Си Цзиньпин: Китай поможет КНДР помириться с Югом и укрепить экономику

Политика

С января между Севером и Югом Кореи ведутся переговоры, которые уже привели к значительным результатам

Си Цзиньпин: Китай поможет КНДР помириться с Югом и укрепить экономику
Roman Harak
Китайско-корейская дружба

Пекин, 16 мая 2018, 19:29 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал Северной Корее помощь в примирении с Южной Кореей и укреплении экономики страны, 16 мая передает агентство Reuters.

По информации государственного радио КНР, соответствующее заявление китайский лидер сделал, выступая перед делегацией рабочих из КНДР.

Напомним, с января между Севером и Югом Кореи ведутся переговоры, которые уже привели к значительным результатам.

В конце апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

12 июня в Сингапуре запланирована встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Впрочем, переговоры с Северной Кореей не всегда идут гладко.

Так, 15 мая МИД Северной Кореи заявил, что Ким Чен Ын может отказаться от встречи с Трампом, если вопросом переговоров станет только односторонняя денуклеаризация КНДР, а не улучшение двусторонних отношений.

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Политика Китая
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