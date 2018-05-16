Грызлов: Украина замораживает конфликт на неопределённый срок

Минск, , 18:42 — REGNUM Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов призвал Украину предпринять шаги по законодательному предоставлению особого статуса Донбассу, вступающего в силу по формуле Штайнмайера, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Приоритетом работы контактной группы остаются основополагающие вопросы политического урегулирования конфликта, подчеркнул Грызлов, Украине необходимо приступить к четко и ясно обозначенным в Минских соглашениях шагам по законодательному предоставлению особого статуса Донбассу, вступающего в силу по формуле Штайнмайера.

«Нежелание украинской стороны в политической подгруппе предметно обсуждать механизм реализации введения в действие особого статуса Донбасса свидетельствует об одном: Украина своими действиями замораживает конфликт на неопределённый срок», — заявил он.

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