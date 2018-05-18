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Символ эпохи — или изоляции России? Что говорят об открытии Крымского моста

Политика

Россия доказала, что в состоянии реализовывать крупномасштабные инфраструктурные проекты

Символ эпохи — или изоляции России? Что говорят об открытии Крымского моста
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым ждет новых гостей

Симферополь, 18 мая 2018, 04:12 — REGNUM  Открытие Крымского моста состоялось, а Россия реализовала внушительный проект, несмотря на все связанные с этим процессом трудности и даже угрозы. О реакции на это событие пишет корреспондент ИА REGNUM Александр Дремлюгин.

Жители Керчи и других городов заполонили набережную с самого раннего утра, для того чтобы наблюдать историческое событие. Прибывший в Керчь на праздничный митинг Владимир Путин в поздравительной речи поблагодарил «организаторов этого проекта, которые поставили общегосударственные интересы выше личных и групповых»:

«Свыше 10 тысяч человек работают на этой стройке, в пик — более 15 тысяч человек. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и Севастополь ещё сильнее, а всех нас — ещё ближе друг к другу».

Повод для гордости действительно есть.

«На эту работу мною приглашались люди, которых я знал долгие годы. В руководящий состав были подобраны специалисты высшего пилотажа», — сообщил журналистам генеральный директор ООО «СГМ-Мост» Александр Островский.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, противники России долгое время вообще не признавали факт строительства моста:

«Но пока пропагандисты отрабатывали свои сребреники, Россия работала ударными темпами».

Тем временем на другой стороне тоже не молчали: на Украине политики и СМИ продолжили гнуть прежнюю линию, называя Крымский мост мифом, плодом работы режиссёров и дизайнеров, а CNN назвал мост символом международной изоляции России.

Читайте статью Крымский мост: ближе друг к другу и другие материалы Александра Дремлюгина по региональной тематике.

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